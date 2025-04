Marsiglia De Zerbi è una furia | "Mi avete fatto una testa così sul ritiro Italiano spaghetti Mi avete rotto le p***e"

Marsiglia vince per 4-1 in zona Champions e conserva quel secondo posto fondamentale in zona Champions League in Ligue 1. Al termine della. Leggi su Calciomercato.com Ilvince per 4-1 in zona Champions e conserva quel secondo posto fondamentale in zona Champions League in Ligue 1. Al termine della.

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - (Adnkronos) – Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a Marsiglia, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all’ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo spogliatoio, una frattura che oggi non sembra colmabile. 🔗.com

Marsiglia, clamoroso De Zerbi: si rifiuta di allenare e i giocatori lo accusano - Secondo quanto riportato da L'Equipe, in casa Marsiglia ci sarebbe stato un duro confronto tra De Zerbi e i suoi giocatori 🔗pianetamilan.it

