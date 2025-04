Marracash a Fanpage | “Ho vissuto una crisi personale oggi canto un maschio diverso dal racconto tossico del rap”

Marracash ha parlato in un'intervista a Fanpage della sua visione della musica e del mondo, del cambiamento vissuto che l'ha portato a scrivere la trilogia composta da Persona, Noi, loro e gli altri ed È finita la pace. Leggi su Fanpage.it ha parlato in un'intervista adella sua visione della musica e del mondo, del cambiamentoche l'ha portato a scrivere la trilogia composta da Persona, Noi, loro e gli altri ed È finita la pace.

