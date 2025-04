Maria devo andare Colpo di scena a Uomini e Donne Gianmarco lascia lo studio per lei

Colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e Donne di lunedì 28 aprile. I telespettatori hanno potuto osservare una svolta relativa al trono di Gianmarco Steri, infatti una volta arrivato in studio si è accorto della mancata presenza di una delle sue corteggiatrici. E ha quindi comunicato a Maria la volontà di uscire.

A Uomini e Donne Gianmarco ha avuto una conversazione con la conduttrice, poi ha chiesto a Maria di poter raggiungere la corteggiatrice che non si è mai palesata davanti a tutti. Una situazione sicuramente inaspettata per il tronista, che si è alzato e ha dovuto abbandonare lo studio.

Quando Gianmarco ha notato che la sua corteggiatrice non si è presentata all'appuntamento, si è dunque mostrato decisamente preoccupato e ha evitato anche l'ingresso delle altre ragazze, che sono state lasciate fuori affinché lui lasciasse lo studio per provare a convincere l'assente a ritornare protagonista al centro dello stesso.

