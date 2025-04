Maria De Filippi organizza uno scherzo ai danni degli allievi di Amici 24 con Chiara e Trigno

scherzo di Trigno e Chiara di Amici 24L'articolo Maria De Filippi organizza uno scherzo ai danni degli allievi di Amici 24 con Chiara e Trigno proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Maria De Filippi organizza uno scherzo ai danni degli allievi di Amici 24 con Chiara e Trigno Leggi su Novella2000.it Lodidi24L'articoloDeunoaidi24 conproviene da Novella 2000.

Approfondimenti da altre fonti

“Ha portato via tutte le sue cose”. Addio a Uomini e Donne, che delusione per Maria De Filippi - La puntata odierna di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande tensione, culminati in uno sfogo accorato da parte di un protagonista assoluto della stagione. Dopo il consueto spazio dedicato al “Trono di Tina”, il clima in studio si è improvvisamente acceso, trasformandosi in una scena carica di rabbia e delusione. Il giovane protagonista, visibilmente scosso, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti delle sue corteggiatrici, Francesca e Cristina, accusandole apertamente di indifferenza e superficialità. 🔗caffeinamagazine.it

Amici 24, Asia viene eliminata ma riceve una proposta di lavoro da Maria De Filippi - La proposta di Maria De Filippi ad Asia al Serale di Amici 24 L'articolo Amici 24, Asia viene eliminata ma riceve una proposta di lavoro da Maria De Filippi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Alessandro Siani, il monologo al Serale di Amici 24: da Stefano De Martino a Carlo Conti e Maria De Filippi – Video Witty Tv - C’era grande attesa per la prima puntata del serale di Amici 24, che non ha risparmiato momenti esilaranti e di grande intrattenimento al pubblico che si è sintonizzato ieri sera, sabato 22 marzo 2025, su Canale 5. Grande intrattenimento non solo grazie alla musica e alla danza, discipline all’interno della scuola di talenti, ma anche per il monologo di Alessandro Siani. L’attore napoletano ha intrattenuto il pubblico presente in studio citando nomi di alcuni dei volti noti del panorama televisivo italiano. 🔗superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici, Maria De Filippi organizza uno scherzo agli allievi al serale: «Sono un po’ stron*a». Il primo bacio di; Uomini e Donne: Martina De Ioannon difende Ciro dagli attacchi di Maria De Filippi; Lorella Cuccarini: «Maria De Filippi? Ha sempre ragione, non sbaglia mai. Mio figlio mi ha sgridata per il ves; Tu si que vales, concorrente organizza il funerale per ognuno dei quattro giudici. 🔗Cosa riportano altre fonti

La speciale dieta di Maria De Filippi: è il suo segreto per una forma perfetta - Una dieta equilibrata, tanta costanza e attenzione alla qualità: ecco come Maria De Filippi mantiene forma e salute anche dopo i 60 anni. Maria De Filippi, icona indiscussa della televisione italiana, ... 🔗newsmondo.it

Maria De Filippi, si allarga la famiglia: cicogna in arrivo nella big family - Grande gioia per Maria De Filippi e tutto il suo entourage: un nuovo componente si unirà alla grande famiglia dell’amata conduttrice Da oltre 20 anni, Maria De Filippi entra nelle case degli italiani ... 🔗cinezapping.com

Maria de Filippi e i suoi guadagni da milioni con i programmi di successo di Mediaset - Maria de Filippi si conferma una figura centrale di Mediaset, grazie a una serie di programmi che da anni dominano gli ascolti. Con Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Tu si que vales e ... 🔗gaeta.it