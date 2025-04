Marco morto nello schianto le ultime strazianti parole del padre | Cosa gli dicevo

Marco morto nello schianto, le ultime strazianti parole del padre: "Cosa gli dicevo". Un giovane motociclista pieno di vita, con la passione ardente per le due ruote, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di suo padre e ha sconvolto l'intera comunità. La morte del 34enne Marco Canonico, avvenuta in un tragico incidente, ha portato alla luce un dolore insopportabile. (.)Leggi anche: Grandinata violentissima in Italia, autostrada imbiancata: traffico nel caosMotociclista morto sulla FeltrinaSabato pomeriggio, la comunità ha assistito impotente a una tragedia che, purtroppo, si è consumata rapidamente. Marco, con la sua Yamaha, ha vissuto un'ultima corsa che si è rivelata fatale. La dinamica dell'incidente è chiara: il giovane, tentando di sorpassare una fila di auto, ha perso il controllo, culminando in uno schianto che ha lasciato tutti senza parole.

