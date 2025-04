Marco Giuliodori | Poker all' Ancona e salvezza aritmetica per i biancoverdi

Marco Giuliodori raggiante quello che si presenta in sala stampa dopo il Poker rifilato all’Ancona: "Mi aspettavo una bella reazione dopo la prestazione di Avezzano, avevamo creato tantissimo ma raccolto poco". Forse nemmeno lui si sarebbe aspettato di vincere con un punteggio così largo: "Non mi sarei aspettato di impormi con un punteggio così largo, ma siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista, abbiamo approfittato degli errori dell’Ancona in modo efficace".Una vittoria che è valsa l’aritmetica salvezza: "Era importante chiudere i giochi oggi, l’obiettivo era quello di rimanere in categoria e ci siamo riusciti con una giornata di anticipo. La squadra ha sempre giocato bene, se abbiamo creato tante occasioni vuol dire che la squadra era ben messa in campo: questo è stato un campionato difficilissimo, con giocatori di categoria superiore e questo da ancora più risalto ai nostri risultati". Ilrestodelcarlino.it - Marco Giuliodori: "Poker all'Ancona e salvezza aritmetica per i biancoverdi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it E’ unraggiante quello che si presenta in sala stampa dopo ilrifilato all’: "Mi aspettavo una bella reazione dopo la prestazione di Avezzano, avevamo creato tantissimo ma raccolto poco". Forse nemmeno lui si sarebbe aspettato di vincere con un punteggio così largo: "Non mi sarei aspettato di impormi con un punteggio così largo, ma siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista, abbiamo approfittato degli errori dell’in modo efficace".Una vittoria che è valsa l’: "Era importante chiudere i giochi oggi, l’obiettivo era quello di rimanere in categoria e ci siamo riusciti con una giornata di anticipo. La squadra ha sempre giocato bene, se abbiamo creato tante occasioni vuol dire che la squadra era ben messa in campo: questo è stato un campionato difficilissimo, con giocatori di categoria superiore e questo da ancora più risalto ai nostri risultati".

Se ne parla anche su altri siti

Marco Giuliodori carica il Castelfidardo per la sfida decisiva contro Fc Roma City - "I tre punti domenica saranno fondamentali". Mister Marco Giuliodori carica i suoi in vista di una partita che potrebbe decidere il campionato. Una vittoria contro Fc Roma City, dopodomani al Mancini, darebbe la quasi certezza matematica della permanenza in D. Per l’occasione i fidardensi riavranno a disposizione il portiere Munari che martedì ha ripreso ad allenarsi. È tornato al campo ad allenarsi ormai da diversi giorni anche la punta Angeletti che si era fratturato a inizio anno il malleolo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Marco Ausili confermato coordinatore di Fratelli d'Italia Ancona - ANCONA - Si è concluso con la riconferma del consigliere regionale Marco Ausili alla guida di Fratelli d'Italia di Ancona il congresso comunale del partito. "Sono stato eletto e riconfermato Coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Ancona. L'onore, la responsabilità e il desiderio di costruire... 🔗anconatoday.it

Qui Ancona. L’elogio di Marco Lelli: "Una squadra forte» - Marco Lelli, storico mister del triplete biancorosso, ha affrontato i vari temi che riguardano il momento dell’Ancona, tra campionato e programmazione futura, durante la trasmissione Dorici andata in onda ieri sera su Vera Tv e condotta in studio da Mauro Anconetani. "La classifica del campionato, a sette giornate dal termine della stagione regolare, è veritiera – ha affermato Lelli–. Ma l’Ancona avrebbe meritato di avere qualche punto in più. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marco Giuliodori: Poker all'Ancona e salvezza aritmetica per i biancoverdi; Castelfidardo, poker al Del Conero e salvezza in tasca; Castelfidardo, poker bugiardo ma pesante: Un calo mentale; Era importante ripartire dopo due ko. 🔗Cosa riportano altre fonti

Marco Giuliodori: "Poker all'Ancona e salvezza aritmetica per i biancoverdi" - Marco Giuliodori celebra la vittoria sull'Ancona che garantisce la salvezza aritmetica, sottolineando la forza della squadra. 🔗msn.com

Castelfidardo, poker bugiardo ma pesante: “Un calo mentale” - Infatti nel primo tempo i ragazzi di mister Marco Giuliodori ... insacca il poker per i locali che chiude i giochi. “E’ una sconfitta che fa male per la misura e soprattutto per come è venuta nel ... 🔗youtvrs.it

Castelfidardo sfida l'Ancona al Del Conero per la salvezza - Il Castelfidardo affronta l'Ancona in una sfida cruciale per la salvezza, con Vecchio di ritorno e Costanzi assente. 🔗ilrestodelcarlino.it