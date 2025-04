Marco Baldini | “Spero che Fiorello mi abbia perdonato Coi soldi persi potevo far giocare Messi in giardino”

Marco Baldini torna a raccontarsi in televisione a La Volta Buona. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio artistico con Fiorello che si è interrotto proprio per i problemi economici: "Siamo ancora amici, ha capito che in quel momento non ero me stesso". Leggi su Fanpage.it torna a raccontarsi in televisione a La Volta Buona. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio artistico conche si è interrotto proprio per i problemi economici: "Siamo ancora amici, ha capito che in quel momento non ero me stesso".

