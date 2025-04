Marco Baldini a La Volta Buona | Papà a 61 anni una benedizione dell’universo

Volta Buona. E, tra gli ospiti presenti nel suo salotto pomeridiano, Marco Baldini ha raccontato la sua esperienza. Quella che lo ha portato in modo del tutto inatteso a diventare Papà per la prima Volta a 61 anni quando, nel 2020, la sua compagna ha dato alla luce il piccolo Leonardo. Una vera e propria "benedizione dell'universo", come lui stesso lo ha definito.Marco Baldini e la rinascita con AuroraL'arrivo di Leonardo è stato l'apice di un momento di profondo cambiamento per Marco Baldini. Uscito da un periodo buio, segnato dai debiti e da cattive compagnie, oltre che dalla fine del matrimonio con Stefania Lillo, lo speaker radiofonico ha conosciuto "la donna più importante", come lui stesso ha spiegato a La

