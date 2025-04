Marciapiedi dissestati Parte un lotto di lavori per 680 mila euro

Marciapiedi sistemati? Sono tra le esigenze più avvertite dai cesenati, stando alle segnalazioni che pervengono direttamente al Comune, oppure ai quartieri che si fanno da tramite, o attraverso il canale on line Cesena Segnala, per poter ricevere interventi tempestivi sugli ammaloramenti e sulle buche, che sono anche pericolosi, perché possono provare cadute e incidenti."Ogni anno – spiega l'assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – il Comune investe varie centinaia di migliaia di euro per la manutenzione dei marcipiedi. La priorità che adottiamo per gli interventi rappresentano una sintesi delle segnalazioni mediate con le richieste danni da alberature e valutazioni sulla pericolosità dei percorsi".Parte a maggio una sequenza massiccia di interventi in varie zone della città, dal centro alla periferia per un totale di 680mila euro.

