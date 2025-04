Ilrestodelcarlino.it - Marche Multiservizi ed entroterra: "Con Biancani dialogo per le strategie"

"Le divisioni tra costa e aree interne sui servizi pubblici non aiutano le scelte strategiche". Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini interviene sulla questione sollevatasi tra i primi cittadini di Pesaro e diversi comuni dell’interno a margine dell’ultima assemblea di. E invita a sedersi a un tavolo per un confronto schietto: "Credo sia il momento giusto per abbandonare le contrapposizioni tra costa ed aree interne, perlomeno su temi fondamentali per la collettività. Incontriamoci, non con una seduta dell’assemblea di Mms, ma in modo informale tutti noi sindaci, ed esterniamo tutte le posizioni in modo moderato. È ora di prendere quelle scelte strategiche che non sono state prese in tutti questi anni. Non solo riguardo i dividendi, ma su tutto".Come mai allora finora non si è fatto? "avrà dei modi un po’ bruschi, ma a differenza di Ricci partecipa alle assemblee e dice quello che pensa; il suo predecessore che comunque esprimeva il presidente e due consiglieri in MMS, faceva deliberare ma poi smentiva l’assemblea, come è successo più volte come nei casi dell’aumento dei compensi degli amministratori e l’adesione ad Aurora e altre società.