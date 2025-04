Marc Marquez fregato dal fratello Alex | Questo non può succedere

Marc, ma l’assolo lo ha fatto Alex, il più piccolo dei due fratelli Marquez. Se il primo ha gettato al vento i sogni di successo, il secondo ora crede al titolo di MotoGP e si gode il primato in classifica Piloti, come già si era visto dopo Austin, anche se quella volta si piazzò alle spalle di Bagnaia. Per lui si è trattata di una prima da sogno in classe regina, raggiunta di fronte al pubblico di casa con mille lacrime versate nel parco chiuso. Un successo in una gara noiosa che, tra i mille sapori, sa anche di liberazione, dato che ha rotto un digiuno di vittorie che durava da 5 anni, 8 mesi e 23 giorni, quando correva in Moto2 e piazzò davanti a tutti la sua KAlex a Brno. E così facendo, i Marquez sono nella storia, perché mai prima di ieri due fratelli avevano conquistato almeno una gara in MotoGP. Liberoquotidiano.it - Marc Marquez fregato dal fratello Alex: "Questo non può succedere" Leggi su Liberoquotidiano.it Tutti a Jerez aspettavano la vittoria di, ma l’assolo lo ha fatto, il più piccolo dei due fratelli. Se il primo ha gettato al vento i sogni di successo, il secondo ora crede al titolo di MotoGP e si gode il primato in classifica Piloti, come già si era visto dopo Austin, anche se quella volta si piazzò alle spalle di Bagnaia. Per lui si è trattata di una prima da sogno in classe regina, raggiunta di fronte al pubblico di casa con mille lacrime versate nel parco chiuso. Un successo in una gara noiosa che, tra i mille sapori, sa anche di liberazione, dato che ha rotto un digiuno di vittorie che durava da 5 anni, 8 mesi e 23 giorni, quando correva in Moto2 e piazzò davanti a tutti la sua Ka Brno. E così facendo, isono nella storia, perché mai prima di ieri due fratelli avevano conquistato almeno una gara in MotoGP.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alex Marquez attacca il fratello: “Marc mi ha fregato, non mi ha dato la scia” - Alex Marquez ha conquistato un ottimo secondo posto nelle qualifiche del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il centauro spagnolo è riuscito a scavalcare Fabio Quartararo con un ultimo giro di spessore, ma poco dopo il fratello Marc Marquez ha completato un giro stellare e lo ha preceduto di 101 millesimi, meritandosi così la partenza al palo. Il leader del Mondiale scatterà dalla seconda piazzola in sella alla Ducati del Team Gresini, alle spalle della Ducati ufficiale guidata dal fratello. 🔗oasport.it

MotoGP, Marc Marquez ripete lo stesso film con il fratello: ma è tutto vero? - Un film già visto. Due gli appuntamenti andati in scena in MotoGP e la trama è stata la stessa, ovvero un “MonoMarquez”, prendendo in prestito una definizione del collega di Sky Sport, Guido Meda. Sì perché in questi primi vagiti di 2025 in top-class la questione di famiglia tiene banco assai. Marc e Alex Marquez stanno monopolizzando la scena e soprattutto il più giovane dei due sta sorprendendo sulla Ducati GP24 del Team Gresini. 🔗oasport.it

MotoGp Argentina, Marc Marquez vince ancora: il fratello è secondo - (Adnkronos) – Marc Marquez vince anche il Gp di Argentina, secondo appuntamento della MotoGp, e continua a dominare l’avvio del… L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez vince ancora: il fratello è secondo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Approfondimenti da altre fonti

Marc Marquez fregato dal fratello Alex: Questo non può succedere | .it; MotoGP, Alex Marquez: come è stato fregato da suo fratello Marc; GP Thailandia, Alex Marquez: “Marc ha fregato tutti, me compreso”; La pole è una questione da Marquez: Marc cala il poker davanti ad Alex. Disastro Bagnaia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MotoGP | Marquez: "Errore grave, ma mi preoccupa il non capire il motivo della caduta" - Marc Marquez era il favorito per la vittoria a Jerez, nonostante non avesse conquistato la pole position per la prima volta in questa stagione. Tuttavia, il pilota della Ducati aveva il passo migliore ... 🔗msn.com

MotoGP emozioni Jerez: spallata Marquez e Bagnaia, caduta di Marc. Alex vince e piange, l'abbraccio col fratello - Momenti di grandi emozioni al GP di Spagna: la spallata tra Marquez e Bagnaia, la caduta di Marc, che ha finito per abbracciare il fratello Alex Marquez in lacrime di gioia per la prima vittoria in Mo ... 🔗sport.virgilio.it

Alex Marquez frustrato dalla netta superiorità del fratello, Marc: gli è scappato un insulto - Il fratello in Ducati sembra inarrivabile, il pilota della Gresini Racing spiega qual è la sensazione provata anche durante la Sprint di MotoGp a Jerez ... 🔗fanpage.it