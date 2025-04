Mara Sattei si sposa | il sì tra le lacrime dopo la proposta alla festa dei 30 anni Ecco chi è il futuro marito

Mara Sattei convolerà presto a nozze. Questo weekend infatti la cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, che l’ha sorpresa di fronte agli amici proprio nel giorno della festa per i suoi 30 anni. A dare la notizia sui social è stato il fratello di Mara, Thasup, noto producer musicale, che ha condiviso coi fan alcune istantenee della proposta. Locale di Milano, luci soffuse, una torta a forma di cuore, tanti amici: poi Alessandro Donadei, fidanzato oltre che produttore musicale sia della cantante che del fratello, si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Mara. Lei non ha trattenuto la commozione e, in lacrime, ha pronunciato il fatidico sì. E oggi ha condiviso lei stessa quanto accaduto con una carrellata di foto in cui la si vede felice e incredula tra le braccia del futuro sposo. Leggi su Open.online convolerà presto a nozze. Questo weekend infatti la cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto unadi matrimonio dal suo fidanzato, che l’ha sorpresa di fronte agli amici proprio nel giorno dellaper i suoi 30. A dare la notizia sui social è stato il fratello di, Thasup, noto producer musicale, che ha condiviso coi fan alcune istantenee della. Locale di Milano, luci soffuse, una torta a forma di cuore, tanti amici: poi Alessandro Donadei, fidanzato oltre che produttore musicale sia della cantante che del fratello, si è inginocchiato e ha chiesto la mano di. Lei non ha trattenuto la commozione e, in, ha pronunciato il fatidico sì. E oggi ha condiviso lei stessa quanto accaduto con una carrellata di foto in cui la si vede felice e incredula tra le braccia delsposo.

Su questo argomento da altre fonti

Mara Sattei festeggiata e presto sposa, la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno - Mara Sattei si sposa. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno. Sconosciuta per il momento l'identità del fidanzato e futuro marito, a cui la cantante ha subito detto sì commuovendosi per l'emozione. Il momento è stato immortalato dal fratello ThaSup.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mara Venier telefona a La volta buona e Simona Ventura si commuove: “Non lo facciamo più” - Sorpresa per Simona Ventura a La volta buona di Caterina Balivo, dove è intervenuta in collegamento con il marito Giovanni Terzi per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Tra un filmato e un aneddoto, la conduttrice piemontese ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell’amica e collega Mara Venier, con la quale è tornato il sereno solo da qualche anno, dopo un lungo periodo di allontanamento. 🔗dilei.it

Nei matrimoni contemporanei ci si sposa (anche) per mille motivi diversi dall’amore. L’unione diventa così un’alleanza, una finzione che rasserena. Un ritorno al passato? - Matrimonio senza amore? Se avete alzato il sopracciglio vedendo Melania Trump nascosta dal cappello, protetta dalla falda larga per non mostrare emozioni. Se avete pensato, quando il marito ha provato a baciarla: «Ecco ci risiamo, un’altra “moglie per finta”, una donna che recita la parte» vedendo che si ritraeva un poco, schivando quell’effusione pubblica. ... 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mara Sattei festeggiata e presto sposa, la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno; Mara Sattei si sposa: la proposta nel giorno dei suoi 30 anni; Mara Sattei, proposta di matrimonio a sorpresa il giorno del compleanno: ecco chi è il futuro sposo; Davide Simonetta si sposa. Al matrimonio canta anche la ex, Annalisa. 🔗Su questo argomento da altre fonti