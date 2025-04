Mara Sattei festeggiata e presto sposa la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno

Mara Sattei si sposa. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno. Sconosciuta per il momento l'identità del fidanzato e futuro marito, a cui la cantante ha subito detto sì commuovendosi per l'emozione. Il momento è stato immortalato dal fratello ThaSup. Leggi su Fanpage.it si. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romanticadineldel suo. Sconosciuta per il momento l'identità del fidanzato e futuro marito, a cui la cantante ha subito detto sì commuovendosi per l'emozione. Il momento è stato immortalato dal fratello ThaSup.

Su altri siti se ne discute

Mara Venier telefona a La volta buona e Simona Ventura si commuove: “Non lo facciamo più” - Sorpresa per Simona Ventura a La volta buona di Caterina Balivo, dove è intervenuta in collegamento con il marito Giovanni Terzi per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Tra un filmato e un aneddoto, la conduttrice piemontese ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell’amica e collega Mara Venier, con la quale è tornato il sereno solo da qualche anno, dopo un lungo periodo di allontanamento. 🔗dilei.it

Fed, Powell: troppo presto per dire quale sia linea appropriata tassi - Roma, 4 apr. (askanews) – “È troppo presto per dire quale sarà il percorso appropriato per la politica monetaria. Resteremo attenti ai dati che perverranno, all’evolversi delle prospettive e al bilancio dei rischi. Siamo ben posizionati per aspettare di aver maggiore chiarezza, prima di considerare qualunque aggiustamento alla nostra linea monetaria”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell intervenendo ad un una conferenza in Virginia. 🔗ildenaro.it

Dazi Usa, Powell: “Taglio dei tassi? Troppo presto per aggiustare la politica monetaria” - Jerome Powell ha sottolineato che per la Federal Reserve è il caso di “attendere maggiore chiarezza prima di prendere in considerazione eventuali” ulteriori tagli dei tassi. “E’ altamente probabile che i dazi generino almeno un aumento temporaneo dell’inflazione, è anche possibile che gli effetti possano essere più persistenti“, ha affermato il presidente della Fed a un evento ad Arlington, in Virginia. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Mara Sattei festeggiata e presto sposa, la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno; Tony Effe non sarà da solo a Capodanno: chi potrebbero essere gli ospiti del concerto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mara Sattei festeggiata e presto sposa, la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno - Mara Sattei si sposa. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno ... 🔗fanpage.it

Mara Sattei come Mahmood: «Non ci sarò a Capodanno, scorretto non far cantare Tony Effe» - Anche Mara Sattei ha fatto un passo indietro e non canterà al concerto di Capodanno di Roma. La decisione della cantante è arrivata poche ore dopo l’attacco di Mahmood all’amministrazione ... 🔗msn.com

Concerto di Capodanno: Mahmood e Mara Sattei si ritirano dopo l’esclusione di Tony Effe, si scatena il finimondo tra gli artisti - Dopo l’esclusione del rapper Tony Effe, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, anche Mahmood e Mara Sattei hanno annunciato il proprio ritiro. La decisione di ... 🔗msn.com