Manuel Bortuzzo racconta stalking di Lulù Selassiè la sorella sbotta | nuovo sfogo

Manuel Bortuzzo, lo stalking di Lulù Selassiè: «Ecco cosa ho passato»Nonostante i numerosi pettegolezzi e le voci insistenti, Manuel Bortuzzo ha sempre smentito qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma con Lulù Selassiè, dopo la fine della loro relazione, ufficializzata tramite un comunicato stampa nel 2023. Durante un'intervista a Verissimo , il nuotatore ha dichiarato che, dopo la fine del legame con Lulù e Angelica, non ci fossero più altre relazioni, nemmeno in segreto. "Non ho più sentito Lulù, zero. Ognuno per la sua strada, e va bene così", aggiungendo che in quel periodo stava vivendo una fase molto positiva, concentrato sulla sua carriera e sui sogni per le Paralimpiadi di Parigi 2024.La sua vita amorosa, dunque, sembrava lontana dalle sue priorità. La sorella Clarissa Selassiè aveva parlato di una storia d'amore più complessa tra i due, sottolineando come Lulù, oggi condannata per stalking, avesse scelto di mantenere la privacy di Manuel Bortuzzo, nonostante fossero effettivamente insieme. Tvpertutti.it - Manuel Bortuzzo racconta stalking di Lulù Selassiè, la sorella sbotta: nuovo sfogo Leggi su Tvpertutti.it , lodi: «Ecco cosa ho passato»Nonostante i numerosi pettegolezzi e le voci insistenti,ha sempre smentito qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma con, dopo la fine della loro relazione, ufficializzata tramite un comunicato stampa nel 2023. Durante un'intervista a Verissimo , il nuotatore ha dichiarato che, dopo la fine del legame cone Angelica, non ci fossero più altre relazioni, nemmeno in segreto. "Non ho più sentito, zero. Ognuno per la sua strada, e va bene così", aggiungendo che in quel periodo stava vivendo una fase molto positiva, concentrato sulla sua carriera e sui sogni per le Paralimpiadi di Parigi 2024.La sua vita amorosa, dunque, sembrava lontana dalle sue priorità. LaClarissaaveva parlato di una storia d'amore più complessa tra i due, sottolineando come, oggi condannata per, avesse scelto di mantenere la privacy di, nonostante fossero effettivamente insieme.

