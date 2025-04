Mantero Seta Lo stile italiano conquista anche Chanel

Chanel è entrata, con una quota di minoranza, nel capitale di Mantero Seta, uno dei marchi storici del tessile comasco. L'operazione sugella il rapporto di collaborazione che, da oltre 50 anni, lega la maison della doppia C all'azienda tessile lariana e risponde, peraltro, al "desiderio comune di rafforzare il potenziale di sviluppo di Mantero Seta in un ambiente altamente competitivo", hanno dichiarato, in una nota, i due player. Nell'ambito del deal, la famiglia Mantero manterrà nelle proprie mani la maggioranza dell'azienda, nonché la governance: la quota acquisita da Chanel, infatti, sarebbe pari al 35% del capitale. Il nuovo investimento di Chanel nella propria filiera produttiva segue i recenti ingressi in Cariaggi, lanificio di cui la maison possiede il 24,5% - affiancando Brunello Cucinelli con la medesima partecipazione - e l'ancora più fresca acquisizione di Grey Mer, produttore di calzature di San Mauro Pascoli (Fc) e storico partner della maison fondata da Coco Chanel.

Como, Chanel entra in Mantero Seta: alla maison il 35% del marchio - Como – Il colosso dell'alta moda Chanel ha acquisito un terzo di Mantero Seta, uno dei marchi più blasonati del tessile lariano. La maison transalpina da oltre mezzo secolo collabora con l'azienda comasca che è partner imprescindibile delle sue collezioni più esclusive oltre che fornitore dei preziosi filati che poi si trasformano in abiti di lusso venduti in tutto il mondo. Chanel è entrata in Mantero Seta con una quota di minoranza molto significativa, pari al 35% delle azioni, all'orizzonte non c'è alcun cambiamento della governance che continuerà a essere nella mani di Franco Mantero, ...

Chanel e la sfilata a Como dove ha acquisito le storiche seterie Mantero: «Il made in Italy è il nostro cuore» - Bruno Pavlovsky, presidente moda, racconta dei progetti di investimento del brand francese in Italia, dalla Cruise in programma martedì, alla acquisizione di parte delle seterie Mantero ...

Chanel rileva il 35% di Mantero Seta. «Un'operazione che dà fiducia al tessile italiano» - Ed è quello che è accaduto la settimana scorsa fra Chanel e Mantero ... non solo per il distretto della seta di Como, ma per tutto il tessile italiano - prosegue l'imprenditore ...