Manna premiato come miglior ds | Ringrazio chi mi ha scelto Prossimi acquisti? Vi svelo che…

Manna è stato premiato come miglior dirigente sportivo dell’anno nel corso dell’evento Inside The Sport: le dichiarazioni complete del dirigente del Napoli Giornata speciale per Giovanni Manna, eletto oggi come miglior dirigente sportivo in Italia. L’attuale direttore del Napoli ha ritirato il premio durante la quinta edizione di Inside The Sport, evento ospitato a Coverciano e con la presenza di numerosi protagonisti dello sport e di giornalisti.Dopo le parole di Gasperini e quelle di Buffon, è toccato anche a Giovanni Manna rilasciare importanti dichiarazioni. Non solo un modo per ringraziare i presenti e chi ha votato per lui, ma anche per parlare del Napoli. Gli azzurri sono in piena corsa per lo scudetto ed il merito è anche del lavoro fatto dal dirigente azzurro.Manna premiato: il commento sul finale di stagione e il prossimo calciomercato“Sono orgoglioso, vorrei ringraziare chi mi ha scelto. Spazionapoli.it - Manna premiato come miglior ds: “Ringrazio chi mi ha scelto. Prossimi acquisti? Vi svelo che…” Leggi su Spazionapoli.it Giovanniè statodirigente sportivo dell’anno nel corso dell’evento Inside The Sport: le dichiarazioni complete del dirigente del Napoli Giornata speciale per Giovanni, eletto oggidirigente sportivo in Italia. L’attuale direttore del Napoli ha ritirato il premio durante la quinta edizione di Inside The Sport, evento ospitato a Coverciano e con la presenza di numerosi protagonisti dello sport e di giornalisti.Dopo le parole di Gasperini e quelle di Buffon, è toccato anche a Giovannirilasciare importanti dichiarazioni. Non solo un modo per ringraziare i presenti e chi ha votato per lui, ma anche per parlare del Napoli. Gli azzurri sono in piena corsa per lo scudetto ed il merito è anche del lavoro fatto dal dirigente azzurro.: il commento sul finale di stagione e il prossimo calciomercato“Sono orgoglioso, vorrei ringraziare chi mi ha

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno - Premio per Manna come miglior direttore sportivo d’Italia. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, premiato oggi pomeriggio a Coverciano come Ds dell’anno. Un premio al … L'articolo Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Manna premiato come miglior Direttore Sportivo dell’anno: il riconoscimento - Giovanni Manna riconosciuto come miglior ds dell’anno, la giuria non ha avuto dubbi: ecco quando riceverà il premio. L’ottima stagione del Napoli guidato da Antonio Conte ha alle spalle un altro nome tanto importante quanto quello del tecnico pugliese. Se la squadra azzurra è riuscita ad arrivare dove si trova adesso, in piena lotta scudetto contro un Inter notevolmente più attrezzata, bisogna ringraziare un uomo in particolare. 🔗spazionapoli.it

Milan, guarda D’Amico: premiato come miglior DS della stagione 23/24 - Spesso accostato al Milan nelle ultime settimane, Tony D'Amico ha vinto il premio come miglior direttore sportivo della stagione 2023/2024 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Manna oggi a Coverciano, il DS riceverà un premio speciale: i dettagli; Riconoscimento per Manna: sarà premiato come miglior ds dell’anno; Manna: «Anche se il risultato oggi non sarà positivo, dobbiamo restare concentrati e goderci il momento; IL RICONOSCIMENTO - Napoli, a Manna il premio The Inside Sport come miglior d.s. dell'anno, lunedì 28 aprile a Coverciano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno - ForzAzzurri.net - Premio per Manna come miglior direttore sportivo d'Italia. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, premiato oggi pomeriggio a Coverciano come Ds ... 🔗forzazzurri.net

Napoli, Manna oggi a Coverciano, il DS riceverà un premio speciale: i dettagli - torna a Coverciano, nel cuore pulsante del calcio italiano, uno degli appuntamenti più attesi dal mondo dello sport: la quinta edizione di “Inside the Sport”. 🔗gonfialarete.com

Napoli, Manna premiato come miglior direttore sportivo dell’anno - Dopo aver rifiutato le avances del Milan, a conferma della sua crescente reputazione nel mondo del calcio, il direttore sportivo del Napoli riceverà lunedì prossimo il premio come miglior ds dell’anno ... 🔗gonfialarete.com