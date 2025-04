Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno

Manna come miglior direttore sportivo d’Italia. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, premiato oggi pomeriggio a Coverciano come Ds dell’anno. Un premio al . L'articolo Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Manna premiato a Coverciano come miglior Ds dell’anno Leggi su Forzazzurri.net Premio perdirettore sportivo d’Italia. Giovanni, direttore sportivo del Napoli,oggi pomeriggio aDs. Un premio al . L'articoloDsproviene da ForzAzzurri.net.

Cosa riportano altre fonti

Manna premiato come miglior Direttore Sportivo dell’anno: il riconoscimento - Giovanni Manna riconosciuto come miglior ds dell’anno, la giuria non ha avuto dubbi: ecco quando riceverà il premio. L’ottima stagione del Napoli guidato da Antonio Conte ha alle spalle un altro nome tanto importante quanto quello del tecnico pugliese. Se la squadra azzurra è riuscita ad arrivare dove si trova adesso, in piena lotta scudetto contro un Inter notevolmente più attrezzata, bisogna ringraziare un uomo in particolare. 🔗spazionapoli.it

Francesco Vattiato premiato miglior pilota 2024 della Scuderia Giarre Corse - È Francesco Vattiato il miglior pilota della stagione agonistica 2024 della Scuderia Giarre Corse. Il campione giarrese, al termine di un anno ricco di successi, è stato premiato dal presidente e dal vicepresidente della Giarre Corse, rispettivamente Orazio Maccarrone e Salvo Marano, nel corso... 🔗cataniatoday.it

Alberto Fantin trovato morto: aveva 37 anni. Nel 2018 fu premiato miglior arbitro del Veneto - Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il 37enne Alberto Fantin è morto lo scorso martedì 25 marzo all’interno della sua casa di Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova. L’uomo lavorava nell’azienda Vimar e aveva una grande passione per il calcio. La notizia del suo decesso è stata diffusa in una nota dall’Aia, l’Associazione italiana degli arbitri. Fantin era infatti un direttore di gara. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

IL RICONOSCIMENTO - Napoli, a Manna il premio The Inside Sport come miglior d.s. dell'anno, lunedì 28 aprile a Coverciano; Inside the sport, a Coverciano premi speciali per Manna e Buffon; Dal Cilento alla vetta del calcio: Giovanni Manna miglior direttore sportivo dell’anno; Giovanni Manna miglior direttore sportivo dell'anno per The Inside Sport: lunedì ritirerà il premio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Manna premiato come miglior direttore sportivo dell’anno - Dopo aver rifiutato le avances del Milan, a conferma della sua crescente reputazione nel mondo del calcio, il direttore sportivo del Napoli riceverà lunedì prossimo il premio come miglior ds dell’anno ... 🔗gonfialarete.com

Inside the sport, lunedì a Coverciano premiato anche Gatti, Manna miglior ds - Lunedì prossimo, dalle ore 15, a Coverciano, andrà in scena la quinta edizione di “Inside the sport”, premio nato da un’idea di Michele Cutolo e ... 🔗tuttojuve.com

Riconoscimento per Manna: lunedì sarà premiato come miglior ds dell’anno - Dopo il no al Milan che ha solo confermato il prestigio di cui ormai gode nel mondo del calcio, per il Ds azzurro Giovanni Manna arriva un prestigioso riconoscimento che riceverà ... 🔗tuttonapoli.net