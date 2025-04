Manifestazioni religiose e traffico in tilt Lega | Nessuna programmazione alternativa

programmazione della viabilità in occasione di eventi di grande partecipazione popolare". Lo dichiara il coordinatore. Casertanews.it - Manifestazioni religiose e traffico in tilt, Lega: "Nessuna programmazione alternativa" Leggi su Casertanews.it "Anche oggi, con grande rammarico, siamo costretti a constatare come la città di Aversa sia ostaggio di una cattiva gestione amministrativa, soprattutto per quanto riguarda ladella viabilità in occasione di eventi di grande partecipazione popolare". Lo dichiara il coordinatore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, traffico in tilt in Borgo San Frediano: strada chiusa per lavori di Publiacqua - Firenze, 11 marzo 2025 - Traffico in tilt e disagi per residenti e automobilisti in Borgo San Frediano, dove un tratto di strada è stato chiuso a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. Publiacqua ha reso noto che, a partire dalle 14.15, si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua nel tratto compreso tra viale Ariosto e piazza dei Nerli, con possibili abbassamenti di pressione nelle aree limitrofe. 🔗lanazione.it

Traffico in tilt sulla Statale 90 delle Puglie: “Tra pale eoliche e cantiere ormai è impraticabile” - Traffico in tilt sulla Strada Statale 90 delle Puglie, all’altezza della galleria prima del bivio di Orsara di Puglia, a pochi chilometri dal bivio di Panni. Si registrano chilometri di coda. A causare i rallentamenti, il trasporto eccezionale di una pala eolica. “Questa situazione è davvero... 🔗foggiatoday.it

Incidente in superstrada oggi a Macerata, scontro tra auto e camion: traffico in tilt - Macerata, 12 febbraio 2025 – Scontro tra un’auto e un camion in superstrada, traffico in tilt. L’auto gira su stessa, fermandosi in direzione contraria rispetto al senso di marcia. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in superstrada, nel tratto tra lo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente e quello di Montecosaro. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’auto e un autocarro si sono scontrati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Manifestazioni religiose e traffico in tilt, Lega: Nessuna programmazione alternativa; Il coordinatore della Lega Orabona: Traffico in tilt, Aversa ostaggio dell'incapacità amministrativa; Aversa. Traffico in tilt, Orabona: “città ostaggio dell’incapacità amministrativa”; Tutte le strade di Milano chiuse sabato 18 e domenica 19 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Aversa, traffico in tilt durante festa Madonna dell’Arco: Lega attacca l’Amministrazione - Aversa (Caserta) – Strade paralizzate, traffico in tilt e cittadini esasperati. Ancora una volta, la città normanna si ritrova ostaggio di una gestione della ... 🔗pupia.tv

25 aprile, traffico in tilt per le feste e i funerali di Papa Francesco. Le strade interessate e le deviazioni: il piano straordinario - Sono milioni gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio il 25 aprile, Festa della Liberazione, che si preannuncia essere una giornata intensa in termini di traffico. Complici non ... 🔗msn.com

Napoli paralizzata dalla Pasquetta: traffico in tilt e tassisti in protesta contro l’assenza di controlli - Pasquetta a Napoli segnata da gravi blocchi del traffico, proteste dei tassisti e disorganizzazione nelle strade principali, con pesanti ripercussioni su cittadini, turisti e attività lavorative. 🔗gaeta.it