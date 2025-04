Mancata raccolta dell' umido in via Landini

Riceviamo e pubblichiamo: "Anche oggi Alea salta la raccolta dell'umido in via Landini. Le vie limitrofe sono state servite regolarmente. Effettuato ennesima segnalazione al call center".

La raccolta dell’umido parte a marzo - Sono convinto che la maggioranza dei cittadini sia già pronta a questo cambiamento e che gli altri non faticheranno ad adattarsi - dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Carlo Mazza - Si tratta soltanto di prestare attenzione all’inizio e poi i gesti diventeranno automatici. Un po’ come la legge, che non contempla ignoranza, anche per la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti che a Sondrio prenderà avvio il prossimo 3 marzo e significativamente denominata "Differenziamoci", nessuno potrà dichiarare di "non sapere". 🔗ilgiorno.it

Nuovo calendario porta a porta, Abc; “Informazioni corrette per la raccolta dell’umido” - La modifica del calendario per la raccolta porta a porta entrato in vigore il 10 marzo scorso è stato uno dei temi di cui si è parlato di più nelle ultime settimane. La riduzione del numero dei ritiri, di umido, plastica, secco e vetro, è stato uno dei motivi che hanno fatto più infuriare sia i... 🔗latinatoday.it

"Via Landini saltata in pieno dalla raccolta dell'umido" - Riceviamo e pubblichiamo: "Via Landini saltata in pieno. La raccolta è stata effettuata nelle vie limitrofe ma saltandoci in pieno. E ho incontrato il camion mentre passava nella via adiacente intorno alle ore 13 del 24 aprile. Ultimo ritiro dell'umido è stato il giovedì 17 aprile. Abbiamo... 🔗forlitoday.it

"Via Ifigenia Gervasi saltata dalla raccolta dell'umido" - Riceviamo e pubblichiamo: " Volevo segnalare che per la terza volta nel mese di aprile c’è stato il mancato svuotamento del bidone dell’umido,in tutta la via Ifigenia Gervasi a Forlì, noi cittadini pa ... 🔗forlitoday.it

Come si fa la raccolta dell’umido e quali rifiuti gettare: cosa devi sapere - Quando si parla di smaltimento dei rifiuti, la raccolta dell'umido emerge come una delle pratiche più cruciali per l'ambiente. 🔗msn.com

Alea Ambiente, variazioni festività - In merito alle segnalazioni ricevute in questi giorni di festività per la mancata raccolta dell’umido, Alea Ambiente precisa che, così come previsto dall’ecocalendario permanente attualmente in vigore ... 🔗forli24ore.it