Mancano agrofarmaci | ortofrutta italiana a rischio

rischio per l'ortofrutta italiana per la mancanza di agrofarmaci a disposizione. Nonostante il record di export nel 2024 per i nostri prodotti di eccellenza (in prima fila mele, uva da tavola, kiwi), Fruitimprese (le imprese private produttive-commerciali del settore) lancia un grido d'allarme dalla sua 76a assemblea romana. Per il presidente Marco Salvi (nella foto in alto) "il futuro del settore è molto incerto, quello che sta succedendo nel comparto pere, un tempo nostro fiore all'occhiello, potrebbe accadere anche per altri prodotti, è tempo di mettere mano con serietà e responsabilità al dossier agrofarmaci". E aggiunge: "Dobbiamo evitare una delocalizzazione della nostra produzione ortofrutticola, verso paesi come la Grecia, dove gli italiani stanno già investendo nella coltivazione del kiwi con l'acquisto di aziende agricole o joint venture con imprese locali e dove la manodopera costa una frazione di quanto viene pagata in Italia, per non parlare del Nord-Africa, con gli agrumi, i pomodori e le fragole marocchine che si presentano sul mercato nel bel mezzo delle nostre campagne".

