Mamma Mia conquista Trieste il Rossetti in festa anche all’ultima replica

anche per l’ultima replica di Mamma Mia al Rossetti andata in scena ieri, domenica 27 aprile. Il musical che intreccia oltre 20 successi degli agli Abba in una trama accattivante festeggia 25 anni dal debutto nel West End di Londra nel 1999 e ha entusiasmato oltre 65. Triesteprima.it - Mamma Mia conquista Trieste, il Rossetti in festa anche all’ultima replica Leggi su Triesteprima.it Teatro pieno e in visibilioper l’ultimadiMia alandata in scena ieri, domenica 27 aprile. Il musical che intreccia oltre 20 successi degli agli Abba in una trama accattivante festeggia 25 anni dal debutto nel West End di Londra nel 1999 e ha entusiasmato oltre 65.

Al Teatro Rossetti c'è il musical "Mamma mia", unica tappa nel nordest - Debutta il 23 aprile e replicherà fino a domenica 27 aprile, al Politeama Rossetti di Trieste il musical “Mamma mia”, che torna in Italia dopo tanti anni di assenza. 🔗rainews.it

"Mamma mia!" riporta al Rossetti la magia degli Abba dopo 10 anni - TRIESTE - Arriva sul palco del Rossetti Mamma Mia, musical con le melodie degli Abba che da 25 anni colleziona premi e successi. Tornerà a Trieste dopo le applaudite edizioni del 2008 e del 2015, nell ... 🔗triesteprima.it

'Mamma Mia', come attraversare il dramma con teatro popolare - Una madre, una figlia, tre possibili padri: Sophie Sheridan, alla vigilia del matrimonio, si impegna a svelare l'identità del suo vero padre, riunendo i tre uomini più significativi del passato della ... 🔗msn.com