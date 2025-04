Mamiano si schianta in moto contro un furgone | muore una 17enne

Mamiano di Traversetolo. Poco dopo le 19:30 di lunedi 28 aprile, per cause ancora in corso d'accertamento, una ragazza di 17 anni, Anna Bazzali, ha perso la vita. Era a bordo del suo motorino. Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118.

