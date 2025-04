Maltrattamenti in famiglia Un 50enne finisce in carcere | sconterà due anni e mezzo

Maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato un 50enne.Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Treia hanno arrestato un uomo di 50 anni, di origine marocchina ma regolarmente residente a Treia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata. L’arresto è avvenuto al termine di un’attività di rintraccio da parte dei militari dell’Arma. L’uomo è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di Maltrattamenti in famiglia, per fatti commessi tra il 2016 e il 2018. Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, il 50enne dovrà espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato rinchiuso nel carcere di Fermo.Con i controlli delle pattuglie a Macerata sono invece finiti nei guai due 21enni. Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti in famiglia. Un 50enne finisce in carcere: sconterà due anni e mezzo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nei guai perin, è stato arrestato un.Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Treia hanno arrestato un uomo di 50, di origine marocchina ma regolarmente residente a Treia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata. L’arresto è avvenuto al termine di un’attività di rintraccio da parte dei militari dell’Arma. L’uomo è stato condannato con sentenza definitiva per il reato diin, per fatti commessi tra il 2016 e il 2018. Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, ildovrà espiare una pena di duee sei mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, ilè stato rinchiuso neldi Fermo.Con i controlli delle pattuglie a Macerata sono invece finiti nei guai due 21enni.

