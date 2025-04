Malore in montagna non ce l’ha fatta Addio Maurizio Scolari | Nonno tuttofare

montagna a Valgoglio. Era consigliere con delega ai Lavori pubblici. Ecodibergamo.it - Malore in montagna, non ce l’ha fatta. Addio Maurizio Scolari: «Nonno tuttofare» Leggi su Ecodibergamo.it IL LUTTO. L’uomo di Gandellino, aveva 66 anni: venerdì era stato soccorso ina Valgoglio. Era consigliere con delega ai Lavori pubblici.

Malore in montagna, non ce l’ha fatta. Addio Maurizio Scolari: «Nonno tuttofare» - Non ce l’ha fatta Maurizio Scolari, 66 anni, di Gandellino, colpito da infarto venerdì alle 11.30 mentre era in gita montagna con degli amici. È deceduto domenica alle 15.40, all’ospedale Papa ... 🔗ecodibergamo.it

