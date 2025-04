Maignan si reinventa in Kings League scende in campo e non sbaglia | gol ed esultanza speciale

Maignan protagonista in Kings League con il gol su rigore che ha permesso alla sua squadra di rimontare. Il portiere del Milan è il presidente della 360 Nation. Leggi su Fanpage.it Mikeprotagonista incon il gol su rigore che ha permesso alla sua squadra di rimontare. Il portiere del Milan è il presidente della 360 Nation.

