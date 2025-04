Mahmood in concerto a Milano Data e biglietti

Mahmood, per il suo primo concerto live nel palazzetto dello sport alle porte di Milano.Dopo il successo delle prime tappe di "N.L.D.A. TOUR", la prima tournée nei palasport dell'artista, si annunciano a grande richiesta 5 nuove date -. Milanotoday.it - Mahmood in concerto a Milano. Data e biglietti Leggi su Milanotoday.it Domenica 25 maggio al'Unipol Forum di Assago arriva, per il suo primolive nel palazzetto dello sport alle porte di.Dopo il successo delle prime tappe di "N.L.D.A. TOUR", la prima tournée nei palasport dell'artista, si annunciano a grande richiesta 5 nuove date -.

Ne parlano su altre fonti

Lucio Corsi in concerto a Milano (e una data è già sold out) - La prima data è sold out. Lucio Corsi, il cantautore classificatosi al 2° posto al Festival di Saremo con il brano "Volevo essere un duro", si esibirà il 29 aprile e il 4 maggio all'Alcatraz. Il tour La tappa dell'Alcatraz arriva all'interno del suo nuovo tour, in cui l'artista si esibirà... 🔗milanotoday.it

La nuova data del concerto Lucio Corsi a Milano. Quando e dove acquistare i biglietti - Dopo l'annuncio delle due date all'Alcatraz di Milano, Lucio Corsi conferma due nuove date del suo tour. L'artista, classificatosi al secondo posto al Festival di Sanremo, si esibirà infatti il 21 giugno all'Ippodromo Delle Capannelle di Roma per il "Rock in Roma" e domenica 7 settembre... 🔗milanotoday.it

Calum Scott a ottobre in concerto a Milano per l’unica data italiana - ROMA (ITALPRESS) – Calum Scott, l’artista britannico multiplatino che ha incantato il pubblico di Britain’s Got Talent con la cover di “Dancing On My Own”, torna in Italia con un’unica data, prodotta da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi martedì 21 ottobre 2025 al Fabrique di Milano. I biglietti per la data saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da venerdì 11 aprile 2025 alle ore 10:00. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mahmood in concerto a Milano. Data e biglietti; Il rave teatrale di Mahmood; Mahmood in concerto al Forum di Assago di Milano, la possibile scaletta; Mahmood in concerto a Milano: ultime date. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mahmood: "Questo tour è un saluto. Lo stadio? Per me è presto" - Il cantautore si prepara a tornare sul palco con 5 nuove date. Si parte il 17 maggio all'Unipol Arena di Bologna Tre anni intensi, un tour per chiudere un capitolo e poi viaggiare, conoscere persone e ... 🔗msn.com

Mahmood: «Basta, mi fermo e non mi vedrete più. Devo vivere esperienze inedite, sento l'esigenza di vivere la vita lontano dai riflettori» - Armato di una pistola giocattolo e in pantaloncini. Così Mahmood, 32 anni, si presenta all'appuntamento nell'enorme sala che si è fatto riservare nell'hotel romano in cui ... 🔗ilgazzettino.it

Mahmood annuncia: "Mi prendo una pausa". Poi la rivelazione sul futuro - Più di due milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify. Da "Soldi" a "Sottomarini", passando per "Tuta Gold", "Barrio" e "Rapide": una serie straordinaria di successi. Si sta parlando di Mahmood ... 🔗today.it