Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500

percorso di Correggio500 (che chiuderà il prossimo 2 giugno info e biglietti ci sono in programma molte iniziative collaterali che offriranno alla città musica e arte nella cornice di bellezza di San Giovanni Evangelista. Venerdì 9 Maggio alle 21 sarà l’ultima occasione. 🔗 Parmatoday.it - Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500 Nell’ultimo mese deldi(che chiuderà il prossimo 2 giugno info e biglietti ci sono in programma molte iniziative collaterali che offriranno alla cittànella cornice di bellezza di San Giovanni Evangelista. Venerdì 9alle 21 sarà l’ultima occasione. 🔗 Parmatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500 - Nell’ultimo mese del percorso di Correggio500 (che chiuderà il prossimo 2 giugno info e biglietti ci sono in programma molte iniziative collaterali che offriranno alla città musica e arte nella cornice di bellezza di San Giovanni Evangelista. Venerdì 9 maggio alle 21 sarà l’ultima occasione... 🔗parmatoday.it

Musica e arte si fondono nella Pinacoteca di Assisi: il 2 maggio un evento tra Medioevo e Rinascimento - Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della musica è in programma il prossimo 2 maggio 2025, alle ore 17, presso la Pinacoteca comunale di Assisi. La suggestiva cornice del museo ospiterà un evento unico nel suo genere, in cui la contemplazione delle opere medievali e rinascimentali sarà accompagnata dalle note di musica antica eseguita dal vivo. Protagonisti della serata saranno i musicisti dell’Accademia Arti Antiche Resonars e dell’Associazione Ritmi, che proporranno un repertorio musicale coevo alle opere esposte, permettendo ai visitatori di “ascoltare le opere”, ovvero ... 🔗laprimapagina.it

“Primo Maggio Barese”, nel parco 2 Giugno momenti dedicati all’arte, allo sport e alla musica con i Sud Sound System - Si svolgerà nel parco 2 Giugno la sesta edizione del “Primo Maggio Barese”, organizzato da Alessio Micky Artuso e Alice Bergamin di Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500; Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500; Caltanissetta. Dal Festival del Lavoro a Percorsi di Arte Urbana, tutti gli eventi in programma; Assisi: il 2 maggio musica antica tra le opere rinascimentali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maggio di arte e musica nel percorso di Correggio500 - Nell’ultimo mese del percorso di Correggio500 (che chiuderà il prossimo 2 giugno info e biglietti ci sono in programma molte iniziative collaterali che offriranno alla città musica e arte nella ... 🔗parmatoday.it

Arte, sport e musica: il programma del Primo Maggio Barese a Parco 2 Giugno. Ospiti i Sud Sound System - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Primo Maggio: dall’arte alla musica, 8 eventi imperdibili in Italia per la Festa dei Lavoratori - Scopri dove trascorrere il ponte del 1 Maggio tra mostre d'arte, concerti e eventi esclusivi in giro per l'Italia. 🔗greenme.it