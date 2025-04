Maggio dei Monumenti | visite guidate al Cimitero Ebraico per il suo 150 anniversario

In occasione deldei, in collaborazione con il Comune di Napoli , la IV Municipalità, la Comunità Ebraica di Napoli e l’Associazione per la Tutela del VecchioAPS, il Centro di Studi Ebraici dell’Orientale ha promosso una serie dinelIsraelitico di Poggioreale. L’antico, in uso dal 1865, inaugurato nel 1875 e di cui ricorre quest’anno il centocinquantenario, ha carattere monumentale e conserva importanti ricordi della Comunità Ebraica di Napoli , ufficialmente ricostituitasi dopo l’Unità d’Italia. Attualmente non più in uso, nelriposano alcune importanti personalità, rabbini e studiosi, membri della comunità sia italiani che stranieri, della cui varietà linguistica resta traccia nelle stele funerarie scritte in italiano, in, in francese, tedesco e yiddish.