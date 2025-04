Maggio all’Infanzia | dal 5 al 20 maggio al Teatro dei Piccoli di Napoli

maggio all'Infanzia CAMPANIA, la rassegna di spettacoli teatrali ideati e messi in scena dagli studenti, in programma dal 5 al 20 maggio 2025 al Teatro dei Piccoli di Napoli. Un appuntamento atteso da scuole, famiglie e spettatori di tutte le età, che quest'anno coinvolge 921 studenti di 51 classi provenienti da Napoli e Pozzuoli, per un totale di 45 spettacoli inediti. La manifestazione è l'esito del progetto Teatro SCUOLA VEDERE FARE (TSVF), ideato da Casa del Contemporaneo con Le Nuvole e realizzato in collaborazione con AGITA, riconosciuto e sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un percorso pedagogico lungo un intero anno scolastico che ha coinvolto attivamente anche 101 docenti, con una formazione gratuita e certificata.

