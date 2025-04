Mafie Diritto e Società | Don Maurizio Patriciello incontra gli studenti dell' Università di Salerno

Maurizio Patriciello, che sarà ospite del nuovo appuntamento del Ciclo di Seminari dal titolo “Dialoghi di Sociologia Giuridica - Mafie, Diritto e Società”. Salernotoday.it - "Mafie, Diritto e Società": Don Maurizio Patriciello incontra gli studenti dell'Università di Salerno Leggi su Salernotoday.it “Sono solo un povero prete di periferia. Non ho mai toccato una pistola. Le mie armi sono il Vangelo e la preghiera”: così si descrive Padre, che sarà ospite del nuovo appuntamento del Ciclo di Seminari dal titolo “Dialoghi di Sociologia Giuridica -”.

