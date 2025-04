Mafia turca e ‘Ndrangheta l’alleanza criminale per il controllo dell’Italia

Mafia turca e dalle autorità di Istanbul è ritenuto uno dei capi di un’organizzazione criminale responsabile di 19 tra omicidi e tentati omicidi. Inoltre, in patria gode di una certa notorietà, tanto da essere protagonista di video su Youtube: qui viene ripreso con i suoi affiliati in sontuosi banchetti, dove si esibiscono anche armi.Attualmente è detenuto a Milano, in attesa di processo, mentre a Roma si decide per la sua estradizione. Boyun, è stato accertato, anche sottoposto a misure restrittive ha mantenuto il controllo delle attività illecite, impartendo ordini. Panorama.it - Mafia turca e ‘Ndrangheta, l’alleanza criminale per il controllo dell’Italia Leggi su Panorama.it Dalla sua abitazione di Crotone e, prima ancora, dal quartier generale che aveva scelto a Rimini, Baris Boyun intesseva le sue relazioni con sodali, affiliati e referenti criminali sparsi tra il nostro Paese, la Turchia e l’Europa dell’Est. Varie Procure italiane lo indicano appunto come un boss dellae dalle autorità di Istanbul è ritenuto uno dei capi di un’organizzazioneresponsabile di 19 tra omicidi e tentati omicidi. Inoltre, in patria gode di una certa notorietà, tanto da essere protagonista di video su Youtube: qui viene ripreso con i suoi affiliati in sontuosi banchetti, dove si esibiscono anche armi.Attualmente è detenuto a Milano, in attesa di processo, mentre a Roma si decide per la sua estradizione. Boyun, è stato accertato, anche sottoposto a misure restrittive ha mantenuto ildelle attività illecite, impartendo ordini.

