Madrid Arnaldi non si ferma | Dzmuhur battuto e ottavi conquistati

Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi ha liquidato la pratica in due set, con un 6-3 6-4 raggiunto dopo una breve interruzione del match causata da misterioso black-out.

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro apre il 2° set con un BREAK! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Un doppio fallo anche per il ligure: attenzione! 15-15 Con il rovescio vincente lungoriga Dzumhur. 15-0 Servizio slice a segno di Matteo! 1-0 FUORIIII! Il rovescio in cross difensivo di Dzumhur! BREEEAK! 40-A DOOOOOPPIO FALLO (3°)! Primo del secondo set. Dai Matteo! 40-40 Non ci credo. Non risponde Matteo. Forza, questo game si può vincere. SECONDA! 40-A FAVOLOSA progressione di Arnaldi, che non sbaglia e spinge ribattendo colpo su colpo. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: a fatica conferma il break il ligure - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Purtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura. 40-40 PRIMA VINCENTE! 40-A Di tocco risolve Dzumhur. Palla break. 40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di Dzumhur. Non c’è verso di respirare in questa partita. A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO! 40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto Arnaldi! 30-40 Mette in rete la demi-volèe Arnaldi: miracolo difensivo di Dzumhur. 🔗oasport.it

Arnaldi scopre il primo avversario a Madrid. Chi affronterà Fognini? Il tabellone dei qualificati - Si è delineato il quadro dei qualificati al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Fabio Fognini è riuscito a prevalere sullo svizzero Ritschard e sull’australiano Hijikata, meritandosi così l’approdo al main draw dove se la dovrà vedere con il serbo Laslo Djere per meritarsi l’incrocio con il russo Daniil Medvedev. Il 37enne ligure, numero 112 del mondo, è in parità nei precedenti (2-2) contro il 29enne numero 71 del ranking ATP e cercherà un nuovo colpaccio sulla terra rossa della capitale spagnola. 🔗oasport.it

Il black out ferma Madrid ma non Arnaldi: battuto Dzmuhur, è agli ottavi - Match interrotto per dieci minuti, poi ripreso senza immagini televisive. Al prossimo Matteo affronterà uno tra Tiafoe e Muller ... 🔗gazzetta.it

Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati - (Adnkronos) – Matteo Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi h ... 🔗vicenzareport.it

Blackout a Madrid, Arnaldi-Dzumhur non si vede in tv ma Matteo vola agli ottavi! - L'azzurro supera il bosniaco in due set, ma un guasto all'energia elettrica non permette di guardare il finale del match ... 🔗tuttosport.com