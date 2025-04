Madonna Greca duecento fedeli in processione fino a Santa Maria in Porto

Madonna Greca ha raggiunto la testata della Darsena di città, al termine della processione in motonave lungo il Candiano. In banchina, sul lato sinistro, erano circa 200 i fedeli ad attendere la patrona di Ravenna e dei Lidi, prendendo parte alla processione verso la basilica di Santa Maria in Porto. Qui l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha celebrato la messa, segnata in lingua dei segni e accompagnata dal coro del conservatorio ‘Verdi’.In testa alla processione c’era la croce in legno, subito dietro i Figli della Vergine Greca, al seguito Unitalsi, Santo Sepolcro e poi la Banda cittadina. Poi, svettava l’effige della Vergine, trasportata insieme a un cesto di fiori dai volontari della Protezione civile gruppo RC Mistral e dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. Ilrestodelcarlino.it - Madonna Greca, duecento fedeli in processione fino a Santa Maria in Porto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Erano da poco passate le 16 quando, ieri, l’effige dellaha raggiunto la testata della Darsena di città, al termine dellain motonave lungo il Candiano. In banchina, sul lato sinistro, erano circa 200 iad attendere la patrona di Ravenna e dei Lidi, prendendo parte allaverso la basilica diin. Qui l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha celebrato la messa, segnata in lingua dei segni e accompagnata dal coro del conservatorio ‘Verdi’.In testa allac’era la croce in legno, subito dietro i Figli della Vergine, al seguito Unitalsi, Santo Sepolcro e poi la Banda cittadina. Poi, svettava l’effige della Vergine, trasportata insieme a un cesto di fiori dai volontari della Protezione civile gruppo RC Mistral e dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centinaia di fedeli per la Madonna dell’Incoronata: riecco il rito della vestizione e dell'incoronazione - La storia della vestizione della Madonna dell’Incoronata affonda le sue radici in una tradizione antichissima che unisce fede, arte sacra e cultura popolare. Questo rito, che si rinnova ogni anno con immutato fervore, rappresenta non solo un atto devozionale, ma anche un’espressione profonda del... 🔗foggiatoday.it

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 4-6, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra lotta ma si arrende alla greca - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.38 Sakkari ha faticato molto specialmente con il dritto, con cui ha commesso qualche regalo di troppo. La greca si è salvata specialmente con il servizio, colpo da cui ha ricavato 10 ace e molti punti nei momenti complicati dell’incontro. 00.36 Grande partita di Bronzetti che dopo un primo set troppo veloce ha fatto partita pari con Maria Sakkari, ex numero 3 del ranking WTA. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Madonna Greca, duecento fedeli in processione fino a Santa Maria in Porto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fedeli e turisti a Sassari per l'incontro tra la Madonna e Gesù nella chiesa di Santa Caterina - Folla di fedeli a Sassari per la cerimonia di S'incontru, l'emozionante momento della riunione fra la Madonna e il Cristo risorto. L'incontro in piazza Santa Caterina al termine dei due cortei nei ... 🔗rainews.it