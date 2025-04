Macron a Roma tra gaffe cene segrete e sogni papali | il galletto di Francia inciampa in tragicomici disastri

Macron non ne va dritta una, riesce sempre e comunque a inciampare da solo. L’ultimo capolavoro di diplomazia? Volare a Roma per i funerali del Papa e trasformare un’occasione di lutto e raccoglimento in una fiera di incontri, pranzi, ammiccamenti e, ça va sans dire, un gran bella dose di gaffe. E mentre la laicità repubblicana — vanto scolpito nel dna francese — chiedeva sobrietà, Monsieur le Président ha pensato bene di improvvisarsi come tifoso pure per il Conclave, seminando imbarazzo a destra, a sinistra e pure oltre confine.Dalla promessa solenne alla “sarabanda Romana”Venerdì, con la mano sul cuore, l’Eliseo aveva annunciato: «in questo periodo il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico a margine delle esequie di sua Santità il Papa Francesco». Secoloditalia.it - Macron a Roma tra gaffe, cene segrete e sogni “papali”: il galletto di Francia inciampa in tragicomici disastri Leggi su Secoloditalia.it A Emmanuelnon ne va dritta una, riesce sempre e comunque are da solo. L’ultimo capolavoro di diplomazia? Volare aper i funerali del Papa e trasformare un’occasione di lutto e raccoglimento in una fiera di incontri, pranzi, ammiccamenti e, ça va sans dire, un gran bella dose di. E mentre la laicità repubblicana — vanto scolpito nel dna francese — chiedeva sobrietà, Monsieur le Président ha pensato bene di improvvisarsi come tifoso pure per il Conclave, seminando imbarazzo a destra, a sinistra e pure oltre confine.Dalla promessa solenne alla “sarabandana”Venerdì, con la mano sul cuore, l’Eliseo aveva annunciato: «in questo periodo il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico a margine delle esequie di sua Santità il Papa Francesco».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il raduno dei volenterosi di Macron spacca l’Unione. Roma va a vedere le carte - Parigi riceverà tre Stati membri (Germania, Italia, Polonia) e il Regno Unito. Potrebbe aggiungersi la Romania. Matteo Salvini: «Mai un esercito guidato dal matto». Continua a leggere 🔗laverita.info

L’Eliseo smentisce la visita alla Casa Bianca: nuova gaffe di Macron alla ricerca della Grandeur perduta - Forse sì, chissà, anzi no. Risolto l’imbarazzante giallo su una presunta visita di Emmanuel Macron alla Casa Bianca, annunciata dal governo francese e smentita dopo qualche ore dall’Eliseo. “Non è prevista alcuna visita del presidente francese a Washington”. Voilà. Sarebbe stata la seconda in pochi giorni, monsieur le president ha incontrato Donald Trump lo scorso 24 febbraio atteggiandosi a grande ambasciatore europeo nei negoziati in salita sull’Ucraina. 🔗secoloditalia.it

Incontro Trump-Zelensky al funerale di Papa Francesco, la gaffe di Macron: cerca di imbucarsi ma viene escluso dal tycoon e la terza sedia scompare - VIDEO - Un gesto del tycoon quasi a dire: "Me la vedo io con lui", Zelensky annuisce a Macron, e le sedie diventano due Macron resta fuori dal bilaterale al Vaticano tra Trump e Zelensky. La gaffe del presidente francese ha fatto il giro del mondo nelle ultime 24 ore. Nel video è possibile vedere per 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Macron a Roma tra gaffe, cene segrete e sogni papali: il galletto di Francia inciampa in tragicomici disastri; L'attivismo di Macron fa discutere la Francia laica: gli incontri, i simboli e il «tifo» per un cardinale; L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Macron e la stretta di mano a Trump (che non c’è stata). Poi lo sgarbo a Meloni ai funerali del Papa - Emmanuel Macron ruba la scena ai funerali del Papa. Il caso della stretta di mano mancata con Trump e la foto senza Meloni. 🔗tag24.it

Riccardi: “A cena con l’amico Macron, la Francia vuole un’iniziativa europea” - ROMA – «Macron era un grande estimatore di Bergoglio. E ora sta tentando di mettere insieme un’iniziativa europea, di cui va sottolineato il nuovo rapporto con il Regno Unito. Gli sforzi europei dovra ... 🔗informazione.it

L'attivismo di Macron fa discutere la Francia laica: gli incontri, i simboli e il «tifo» per un cardinale - Cene, gaffe, soft power: l’Eliseo in campo prima del Conclave. Il preferito del presidente è Jean-Marc Aveline, vescovo di Marsiglia ... 🔗msn.com