Macron a pranzo con i cardinali francesi | a caccia di voti per Aveline

Macron non conosce il limite tra sacro e profano. Pronto a tutto pur di risalire nei sondaggi che lo danno a picco in termini di popolarità, l'inquilino dell'Eliseo avrebbe pensato addirittura di giocare un ruolo nel prossimo conclave. Nel soggiorno romano per i funerali di Francesco, oltre a mettersi in evidenza per essersi «imbucato» nello scatto del colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Basilica Vaticana, il presidente francese si è messo in agenda persino un incontro preparatorio con quattro dei cinque suoi connazionali che voteranno in Sistina. Un pranzo programmato nella splendida Villa Bonaparte e durante il quale il leader di En Marche! ha chiesto espressamente informazioni su come costruire il consenso attorno alla figura di Jean-Marc Aveline. L'arcivescovo di Marsiglia, da pochissimo eletto anche a capo della sua Conferenza episcopale, è l'uomo che potrebbe dare alla Francia il primo Papa dopo 647 anni.

