Macfrut 2025 BioSyntex presenta AlgLift | prodotto innovativo nel mercato dei biostimolanti

2025 - BioSyntex, azienda all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie a base di microalghe e cianobatteri nel perimetro di BF Spa - il più importante Gruppo agroindustriale italiano - e FINIM S.p.a., presenta a Macfrut 2025 (Rimini, 6-7-8 maggio) AlgLift™, biostimolante naturale di nuova generazione, pensato per rispondere alle sfide ambientali e produttive dell'agricoltura moderna. AlgLift™ è il risultato di anni di ricerca scientifica e sperimentazione avanzata sulle proprietà benefiche delle micro e macroalghe. Attraverso un processo produttivo innovativo, BioSyntex ha messo a punto una formulazione capace di migliorare la resistenza delle piante agli stress ambientali, stimolare uno sviluppo radicale più robusto e profondo, potenziare la fotosintesi e arricchire la biodiversità microbiologica dei suoli.

