Macchina sulla folla a un festival di Vancouver arrestato un 30enne con problemi mentali | 11 morti

arrestato domenica dopo essere piombato con la sua auto sulla folla uccidendo 11 persone e ferendone altre decine durante un festival nella comunità filippina di Vancouver , in Canada, durante il festival Lapu Lapu . «I servizi della procura della British Columbia hanno incriminato Kai-Ji Adam Lo, 30 anni, con otto capi d'accusa per omicidio di.

