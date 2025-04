Maati manifestazione per il ragazzo ucciso a coltellate

manifestazione per ricordare Maati Moubakir, il 17enne, scambiato per un'altra persona, ucciso a fine dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo una serata in discoteca. È stata promosso dal comitatto Maati Vive per domani, martedì 29 aprile, ad Empoli."L'arma più forte è la non. Firenzetoday.it - Maati, manifestazione per il ragazzo ucciso a coltellate Leggi su Firenzetoday.it Una nuovaper ricordareMoubakir, il 17enne, scambiato per un'altra persona,a fine dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo una serata in discoteca. È stata promosso dal comitattoVive per domani, martedì 29 aprile, ad Empoli."L'arma più forte è la non.

Se ne parla anche su altri siti

In ricordo di Maati, per la legalità: il comitato dedicato al ragazzo ucciso a coltellate - Campi Bisenzio, 24 marzo 2025 – Un comitato in ricordo di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a coltellate il 29 dicembre a Campi Bisenzio dopo una notte in discoteca. Promosso dalla madre di Maati, Silvia Baragatti, che ne sarà la presidente, il comitato si chiamerà 'A-Maati, amati e riuscirai ad amare' e nasce anche dalla volontà di "alcune mamme" per "portare un messaggio di amore a ragazze e ragazzi", così si legge in una nota. 🔗lanazione.it

Insieme per Maati: nasce il comitato dedicato al ragazzo ucciso a coltellate - Un comitato in ricordo di Maati Moubakir, il diciassettenne di Certaldo ucciso a coltellate a Campi Bisenzio lo scorso 29 dicembre all’uscita da una discoteca. A ferire a morte il ragazzo, un gruppo di coetanei per, secondo quanto emerso dalle indagini, uno scambio di persona. Tre mesi dopo... 🔗firenzetoday.it

Ragazzo accoltellato e ucciso per un debito di 600 euro - I carabinieri hanno fermato quattro persone, di cui tre fratelli, per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, il ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate il 19 aprile ad Abbiategrasso (Milano). Come riportano i colleghi di MilanoToday, le autorità sono risalite a loro grazie alle immagini... 🔗today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maati, manifestazione per il ragazzo ucciso a coltellate; Omicidio Maati, ipotesi choc: gli assassini hanno sbagliato, cercavano uno che gli somiglia; Maati, ucciso a 17 anni. Corteo contro la violenza: “Educhiamo i più giovani”; Giustizia e verità per Maati. In centinaia in piazza a Certaldo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maati, ucciso a 17 anni. Corteo contro la violenza: “Educhiamo i più giovani” - La manifestazione a Empoli con autorità, associazioni e studenti. La mamma della vittima: “Dobbiamo aiutare i ragazzi a gestire la rabbia” ... 🔗msn.com

Maati, la mamma del 17enne ucciso incontra gli studenti. Lettere dei ragazzi: “La nostra generazione ha fallito” - Silvia Baragatti invitata dai ragazzi del Russell-Newton per raccontare la sua storia e parlare di sicurezza: “Ogni giorno leggo di violenze tra i giovani, ora basta. Insieme possiamo davvero cambiare ... 🔗msn.com

Maati, piantati degli alberi in memoria del ragazzo ucciso - Klopp: "Il giocatore più forte che ho allenato? Non ho dubbi, una macchina assoluta" Matteo Renzi senza freni, il video: annuncia scandalo spionaggio Meglio la pasta o il riso? La scelta più ... 🔗msn.com