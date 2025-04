Lutto ad Aci Catena morto don Sebastiano Privitera

Sebastiano Privitera, ex parroco della parrocchia "Maria SS. della Catena" di Aci Catena. Nato ad Aci Platani il 26 gennaio 1945 e ordinato sacerdote l'11 agosto 1968 da Mons. Angelo Calabretta, don Sebastiano ha dedicato tutta la sua.

Aci Catena perde don Sebastiano Privitera, pastore devoto - Il 27 aprile 2025, a 80 anni, è deceduto don Sebastiano Privitera, ex prevosto della parrocchia "Maria SS. della Catena" di Aci Catena. Nato il 26 gennaio ... 🔗canalesicilia.it

Aci Catena piange don Sebastiano Privitera - Ieri, 27 aprile 2025, domenica della Divina Misericordia, è venuto a mancare, all'età di 80anni, don Sebastiano Privitera, già prevosto della parrocchia "Maria SS. della Catena" in Aci Catena. Nato ad ... 🔗gazzettinonline.it

