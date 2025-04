Lusso | le grandezze macro delle nuove bags

Lusso riporta l'attenzione dei grandi brand sui modelli di borse, i tagli e le forme che modificano l'idea di bag. Queste mutano continuamente e incrementano la produzione e la lavorazione della pelle con i nuovi trattamenti. Le borse aumentano di grandezza e divengono macro, da qui le nuove macro bags delle ultime collezioni che continuano ad investire sulla produzione continua.Lusso: le bagsIl movimento di crescita dei brand riporta le borse ad essere il principio della produzione. Questa deriva da un continuo studio della pelle e dei trattamenti che vengono fatti di questa. Da quelli del capo finito a quelli in origine. Le borse, provenienti dalla tradizione, rappresentano l'innovazione per i brand perché su i modelli classici possono esserne ideati nuovi ancora.I brandI brand progettano un nuovo scenario creativo dove la borsa continua ad essere presente.

