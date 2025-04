L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta

Margutta, dal 1 al 4 maggio 2025, che quest’anno avrà come tema “L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta” e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni.Questo evento non è solo una. Romatoday.it - L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta Leggi su Romatoday.it Ritorna la 123° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via, dal 1 al 4 maggio 2025, che quest’anno avrà come tema “delneidi Via” e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni.Questo evento non è solo una.

Cosa riportano altre fonti

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Passeggiata del Gelsomino, nuovo splendore per il Giubileo - Un angolo segreto di Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del Giubileo 2025. La Passeggiata del Gelsomino, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant’Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Nata nel 1929 come collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia, la Passeggiata ... 🔗funweek.it

Vivicittà: 7.000 persone a Reggio tra colori e messaggi di speranza / FOTO - Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Colori, musiche e messaggi di speranza per un futuro di pace. Questi sono stati i caratteri distintivi nonché i temi della 41esima edizione di Vivicittà che ha portato in centro storico a Reggio Emilia, una grande festa molto sentita da tutti i partecipanti. reggio vivicitta' La manifestazione ha debuttato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, trasformando piazza della Vittoria in una piazza di sport per tutti con mini campi sportivi, coreografie e giochi che hanno coinvolto centinaia di bambini e famiglie. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“L’Umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta”; Cento Pittori: L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta - Dal 1° maggio al 4 maggio 2025 a Roma; Mostra Cento Pittori via Margutta 2025: arte e giubileo nel cuore di Roma; L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne