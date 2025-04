Lulù Selassie l’attacco a Silvia Toffanin dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo | cosa ha detto

Lulù Selassie non ci sta e replica alle accuse rilasciate da Manuel Bortuzzo a Verissimo nel corso dell'intervista andata in onda ieri, domenica 27 aprile. Il nuotatore, ospite di Silvia Toffanin, ha rotto il silenzio sulla vicenda giudiziaria che vede lo coinvolto e ha spiegato, per la prima volta pubblicamente, i motivi che . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –non ci sta e replica alle accuse rilasciate daa Verissimo nel corso dell'intervista andata in onda ieri, domenica 27 aprile. Il nuotatore, ospite di, ha rotto il silenzio sulla vicenda giudiziaria che vede lo coinvolto e ha spiegato, per la prima volta pubblicamente, i motivi che .

Su altri siti se ne discute

Lulù Selassié chiede di replicare a Verissimo e attacca Silvia Toffanin: ‘Non me l’aspettavo’ - Durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 27 aprile 2025, Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua verità sulla fine burrascosa con Lulù Selassié. Un’intervista che ha scatenato la reazione furiosa dell’ex gieffina. «Travolta dalle falsità oscene andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per replicare», ha scritto Lulù su Instagram, chiedendo a gran voce il diritto di replica. 🔗notizieaudaci.it

Furia di Lulù Selassié: “Scioccata da Silvia Toffanin”, il caso esplode a Verissimo - Lulù Selassié è al centro di un acceso dibattito pubblico dopo la recente puntata di Verissimo, dove Manuel Bortuzzo ha parlato apertamente della loro rottura e delle sue conseguenze. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha tardato a rispondere, utilizzando i social per esprimere il suo sdegno e chiedere il diritto di replica alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin. La risposta social di Lulù “Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime“, ha scritto ... 🔗thesocialpost.it

“Scioccata da Silvia Toffanin”. Furia Lulù Selassié, scoppia il caso dopo la puntata di Verissimo con Manuel Bortuzzo - Dopo la durissima intervista andata in onda domenica 27 aprile 2025 a Verissimo, in cui Manuel Bortuzzo ha raccontato la fine della sua relazione con Lulù Selassiè e le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate, arriva ora la replica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lulù, infatti, ha affidato ai social il suo sfogo, chiedendo ufficialmente il diritto di replica al programma condotto da Silvia Toffanin. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Lulù Selassie, l'attacco a Silvia Toffanin dopo l'intervista di Manuel Bortuzzo: cosa ha detto; Lulù Selassie, la reazione furiosa dopo l'intervista a Bortuzzo a Verissimo: «Travolta da falsità oscene, alli; Verissimo, l'attacco della vip a Silvia Toffanin: Da lei non me l'aspettavo; Lulù Selassie furiosa contro Verissimo dopo l'intervista a Bortuzzo: «Travolta da falsità oscene, allibita da. 🔗Cosa riportano altre fonti