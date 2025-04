Lulù Selassiè era possessiva e mi ha alzato le mani Ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia e attacchi di panico vado in terapia | lo rivela Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è intervenuto a “Verissimo” per raccontare e commentare la condanna per stalking a carico della sua ex fidanzata Lulù Selassié. Il oro amore era nato nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip, terminata poi qualche mese dopo l’uscita dal reality show. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma, dopo il processo con rito abbreviato, ha condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa, Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni Manuel Bortuzzo.“La relazione sana è durata pochi mesi. Poi l’ho lasciata, ma lei non lo accettava. – ha detto il campione paralimpico a Silvia Toffanin – Motivo per cui ho fatto un comunicato perché credevo che rendendolo pubblico lei capisse che ero serio. Mi aspettava sotto casa, dai social cercava di capire dove fossi e si presentava lì. Ilfattoquotidiano.it - “Lulù Selassiè era possessiva e mi ha alzato le mani. Ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia e attacchi di panico, vado in terapia”: lo rivela Manuel Bortuzzo Leggi su Ilfattoquotidiano.it è intervenuto a “Verissimo” per raccontare e commentare la condanna per stalking a carico della sua ex fidanzataSelassié. Il oro amore era nato nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip, terminata poi qualche mese dopo l’uscita dal reality show. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma, dopo il processo con rito abbreviato, ha condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa, Lucrezia Hailé, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni.“La relazione sana è durata pochi mesi. Poi l’ho lasciata, ma lei non lo accettava. – ha detto il campione paralimpico a Silvia Toffanin – Motivo per cui ho fatto un comunicato perché credevo che rendendolo pubblico lei capisse che ero serio. Mi aspettava sotto casa, dai social cercava di capire dove fossi e si presentava lì.

