Lulù Selassié dopo l’intervista a Manuel Bortuzzo | “Allibita dal comportamento di Silvia Toffanin a Verissimo”

dopo l'intervista a Verissimo in cui Manuel Bortuzzo ha parlato della condanna per stalking della sua ex, Lulù Selassié risponde duramente al programma di Silvia Toffanin e chiede un diritto di replica sulla stessa rete. Leggi su Fanpage.it l'intervista a Verissimo in cuiha parlato della condanna per stalking della sua ex,risponde duramente al programma die chiede un diritto di replica sulla stessa rete.

