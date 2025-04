Luis Enrique | Sento un clima negativo ma potrei sbagliarmi La pressione non ci soffoca siamo ambiziosi

Luis Enrique, tecnico del Psg, alla viglia della semifinale di andata contro l’Arsenal in programma domani sera all’Emirates.Leggi anche: Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi»Luis Enrique: «La vittoria contro il Liverpool ci ha dato fiducia»Le chiavi della partita secondo Luis Enrique:«Sono semifinali di Champions League, ma sono pur sempre due partite tra due squadre con lo stesso obiettivo, due avversari che vogliono fare meglio. La chiave sarà gestire la pressione, il ritiro. Dovremo gestire tutto questo al meglio; sarà molto importante».Il tecnico contento della sua squadra:«Non parlo né del bene né del male dell’avversario. È una delle migliori squadre d’Europa e sta facendo un lavoro straordinario con il suo allenatore da diversi anni. Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Sento un clima negativo, ma potrei sbagliarmi. La pressione non ci soffoca, siamo ambiziosi» Leggi su Ilnapolista.it La conferenza stampa di, tecnico del Psg, alla viglia della semifinale di andata contro l’Arsenal in programma domani sera all’Emirates.Leggi anche: Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi»: «La vittoria contro il Liverpool ci ha dato fiducia»Le chiavi della partita secondo:«Sono semifinali di Champions League, ma sono pur sempre due partite tra due squadre con lo stesso obiettivo, due avversari che vogliono fare meglio. La chiave sarà gestire la, il ritiro. Dovremo gestire tutto questo al meglio; sarà molto importante».Il tecnico contento della sua squadra:«Non parlo né del bene né del male dell’avversario. È una delle migliori squadre d’Europa e sta facendo un lavoro straordinario con il suo allenatore da diversi anni.

