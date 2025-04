Luigi Loppi | La lanterna di Diogene | 25 anni di ricerca

Luigi Loppi - “LA lanterna DI Diogene: 25 anni DI ricerca”.Una ricerca, qui rappresentata. Udinetoday.it - Luigi Loppi: “La lanterna di Diogene: 25 anni di ricerca” Leggi su Udinetoday.it Per “in arte con il CFAP”, attività curata presso lo Spazio Espositivo della Fondazione Friuli dal Centro Friulano Arti Plastiche, venerdì 2 maggio alle 17.30 si inaugura in via Gemona 3 a Udine la mostra- “LADI: 25DI”.Una, qui rappresentata.

Su altri siti se ne discute

Dramma a Montacuto, detenuto trovato morto nel letto: Luigi Esposito aveva 38 anni, era di San Benedetto. Disposta l'autopsia - ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino.... 🔗corriereadriatico.it

Chi è Luigi Mangione e cosa ha portato alla richiesta di pena capitale - È l’alba del 4 dicembre 2024 quando Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo UnitedHealthcare, esce dal suo albergo di lusso a Manhattan, New York. Pochi passi e il manager viene colpito da colpi di pistola che lo lasciano a terra senza vita. L’assassino riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce. Ma a New York, come ormai in quasi qualunque città, ci sono telecamere ovunque. 🔗ilfattoquotidiano.it

Don Luigi Ciotti incontra i giovani di Ciampino - Mattinata all’insegna della legalità presso la sala consiliare P. Nenni di Ciampino. Ad accogliere Don Luigi Ciotti, il fondatore di “Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie” e Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio, studenti e studentesse del liceo Volterra – dove è presente un presidio di Libera -, ragazzi e ragazze del gruppo scout Agesci Ciampino 2, autorità civili, religiose e militari e tanti cittadini accorsi. 🔗laspunta.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luigi Loppi: “La lanterna di Diogene: 25 anni di ricerca”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lanterna di Diogene: la rassegna. Sabato la conferenza con Chicchi - Prosegue l’attività della Lanterna di Diogene che sabato 11 gennaio inaugura la nuova annualità: il ciclo di conferenze con incontri culturali ad ampio spettro che animeranno fino ad aprile ... 🔗msn.com