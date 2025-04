Lucca Juve l’attaccante è destinato a lasciare l’Udinese in estate! Tutti gli aggiornamenti sull’obiettivo bianconero

Lucca Juve, l'attaccante è destinato a lasciare l'Udinese in estate! Tutti gli aggiornamenti sull'obiettivo bianconero in vista della prossima sessioneNel corso del suo editoriale per Sportiatlia.com Gianluigi Longari ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell'Udinese seguito con grande attenzione anche dal calciomercato Juve.Secondo quanto si apprende dopo aver flirtato con il cambio di maglia nel mese di gennaio in estate i tempi potrebbero essere maturi per un addio al club friulano. La Vecchia Signora continua a seguirlo: non è l'unica opzione ma una delle soluzioni al vaglio.

