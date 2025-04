Louis Dassilva in sciopero della fame per protesta | Sono innocente

Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini, ha iniziato lo sciopero della fame. L'uomo ha scelto questa estrema forma di protesta per manifestare ancora una volta la sua innocenza. Dassilva si trova in. Today.it - Louis Dassilva in sciopero della fame per protesta: "Sono innocente" Leggi su Today.it , il senegalese di 35 anni indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini, ha iniziato lo. L'uomo ha scelto questa estrema forma diper manifestare ancora una volta la sua innocenza.si trova in.

Scarcerazione negata, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: “Sono innocente” - Rimini, 28 aprile 2025 – Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame dal carcere dove è detenuto. Il senegalese, che si proclama innocente, ha scelto la protesta più estrema per ribadire la sua estraneità ai fatti. I suoi difensori si sono recati nella casa circondariale di Rimini per incontrarlo e discutere della situazione, divenuta ancora più tesa dopo i recenti sviluppi giudiziari. 🔗ilrestodelcarlino.it

Delitto Pierina Paganelli, Dassilva inizia sciopero della fame - Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Rimini, dove è detenuto dal 16 luglio 2024. L'uomo, che ha sempre respinto ogni accusa, ribadisce la sua innocenza: "Non ho mai fatto del male a Pierina", continua a sostenere, riferendosi al delitto avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. 🔗tg24.sky.it

Pierina Paganelli, intercettazioni choc tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva - Quarto Grado stasera, caso di Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci copre Louis? Nella puntata di Quarto Grado stasera, venerdì 4 aprile 2025, Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli. Dopo l'amore segreto, proseguono i conflitti tra i due ex amanti: Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Nei giorni scorsi, la nuora della vittima, è stata ascoltata recentemente in tribunale e continua a puntare il dito proprio contro Dassilva. 🔗tvpertutti.it

Scarcerazione negata, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: “Sono innocente” - Il senegalese, unico indagato per il delitto di Pierina Paganelli, ha scelto la protesta più estrema per ribadire la sua estraneità ai fatti ... 🔗msn.com

Omicidio Pierina, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: «Sono innocente» - Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere a Rimini dal 16 luglio 2024 perché indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame in segno di ... 🔗msn.com

Caso Pierina: Dassilva inizia sciopero della fame - Louis Dassilva in carcere a Rimini perché indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato lo sciopero della fame in segno di protesta. Il senegalese detenuto dal 16 luglio 2024 si è sempre d ... 🔗ansa.it