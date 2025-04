Lotto vinti più di 62mila euro nel Padovano con una quaterna quattro terni e sei ambi

Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti oltre 62mila euro in via Roma a Pozzonovo con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino. L'ultimo concorso del. Padovaoggi.it - Lotto, vinti più di 62mila euro nel Padovano con una quaterna, quattro terni e sei ambi Leggi su Padovaoggi.it Ed è già partita la "caccia" al fortunato vincitore (o ai fortunati): Veneto a segno grazie al. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono statioltrein via Roma a Pozzonovo con unae seisulla ruota di Torino. L'ultimo concorso del.

Approfondimenti da altre fonti

Vinti quasi 80mila euro al Lotto: doppio colpo tra Bologna e Anzola - Bologna, 10 febbraio 2025 – La dea bendata ha baciato la provincia di Bologna. Nel weekend doppio colpo, il primo ad Anzola dell'Emilia da 65.699,28 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre l’altro proprio a Bologna, da 13.075 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 151,5 milioni da inizio anno. La vincita più alta ad Anzola Secondo Agimeg la vincita più alta in questo gioco, nel fine settimana, è stata registrata ad Anzola dell’Emilia, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota di Genova con ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione vinti oltre 51mila euro: a Cautano, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro presso l’esercizio in viale della Vittoria, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, centrate due vincite: la prima – in via Consiglio Arturo – da 14.250 euro con tre ambi e un terno, la seconda da 13.500 euro con un terno in via Quattro Novembre. 🔗anteprima24.it

Lotto: vinti 22.500 nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoEsulta la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nell’ultima estrazione di giovedì 13 marzo doppietta da 36.500 euro totali: un terno da 22.500 euro messo a segno a Campolattaro, in provincia di Benevento (in un punto vendita della Strada Statale 88) è stata la vincita più alta dell’intero concorso; seguono 14mila euro vinti a Caserta, con tre ambi e un terno, presso un esercizio di Via Roma. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Lotto, vinti più di 62mila euro nel Padovano con una quaterna, quattro terni e sei ambi; Il Lotto porta 108mila euro nel Lazio: la vincita più alta è nella provincia di Latina; LOTTO - In Campania le vincite più alte del weekend, ad Arzano con una giocata di 1 solo euro vinti oltre 62mila euro; Lotto, estrazione fortunatissima: vinti 62mila euro con una quaterna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online