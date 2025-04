Lotto si festeggia nel napoletano | dove sono state centrate le vincite più ricche

Lotto premia la Campania. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, sono stati, infatti, centrati premi per oltre 52mila euro.Due i colpi da oltre 17mila euro l'uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi, a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in. Napolitoday.it - Lotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite più ricche Leggi su Napolitoday.it Ilpremia la Campania. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews,stati, infatti, centrati premi per oltre 52mila euro.Due i colpi da oltre 17mila euro l'uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi, a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in.

Cosa riportano altre fonti

Lotto e SuperEnalotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite - Il SuperEnalotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è stato centrato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un “5” da 33.851,84 euro presso il Bar Sicilia in via XX Settembre 69. Si festeggia anche con il Lotto, con una doppietta da oltre 37mila euro... 🔗napolitoday.it

Lotto, si festeggia nal napoletano. vincite per oltre 200mila euro - La fortuna bacia ancora la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 15 febbraio sono state centrate due maxi vincite: oltre 267mila euro (terzo premio più alto dell'anno) a Pratola Serra, in provincia di Avellino, presso il punto vendita della Strada Statale 7 bis... 🔗napolitoday.it

Fabri Fibra: “Elio critica l’autotune? È un boomer”, Rose Villain: “I rapper non sono delinquenti”, Geolier: “Ho abbattuto il pregiudizio del napoletano”. Parlano i giudici del rap show “Nuova Scena” - Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono tornati nuovamente giudici per la seconda stagione del rap show “Nuova Scena“, la competizione musicale prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix. In tutto 8 episodi, divisi in 3 parti. I primi 4 episodi sono già disponibili solo su Netflix, mentre gli episodi 5-7 arriveranno il 7 aprile e la Finale uscirà il 14 aprile con ospiti i Club dogo e un premio in palio per il vincitore di 100mila euro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Lotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite più ricche; Lotto, un terno fortunato frutta oltre 31mila euro: la vincita nel napoletano; SuperEnalotto: Napoli festeggia con un ‘5+1’ da 409mila euro; Lotto e SuperEnalotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lotto e SuperEnalotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite - Si festeggia anche con il Lotto, con una doppietta da oltre 37mila euro complessivi nell'ultima estrazione di martedì 25 marzo: vinti quasi 24mila euro a Vietri sul Mare, con un terno e tre ambi ... 🔗napolitoday.it

Lotto, un terno fortunato frutta oltre 31mila euro: la vincita nel napoletano - Si festeggia nel napoletano una ricca vincita al Lotto. Nell'ultimo concorso, infatti, sono stati vinti 31.550 euro a Terzigno grazie ad un terno. Provincia di Napoli protagonista anche al 10eLotto - ... 🔗napolitoday.it

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 26 aprile 2025 - Lotto, Superenalotto numeri vincenti 10eLotto, estrazione di oggi, sabato 26 aprile 2025, quanto vale il jackpot, quote e curiosità ... 🔗ilsussidiario.net